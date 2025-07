In der kleinen Kirche ihres Heimatortes Gondomar in der Nähe von Porto fanden nur wenige Trauergäste aus dem engsten Kreis Platz. Viele weitere Menschen warteten in stiller Andacht und Trauer auf dem Platz vor der Kirche. Zum Ende der Trauerfeier wurden die beiden schlichten Holzsärge zu Glockengeläut aus der Kirche getragen. Priester führten den Trauerzug zum Friedhof direkt neben der Kirche an. Auf Bildern war auch Diogo Jotas Ehefrau Rute Cardoso zu sehen. Auf dem Friedhof hatte bereits eine größere Menschenmenge gewartet, um der Beisetzung in einiger Entfernung beizuwohnen.