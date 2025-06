Emmering (dpa/lby) - Bei einem Badeunfall in einem See bei Emmering (Landkreis Fürstenfeldbruck) ist ein 20-Jähriger ums Leben gekommen. Rettungskräfte bargen den jungen Mann leblos aus dem Wasser, wie die Polizei mitteilte. Er sei zuvor mehrere Minuten nicht mehr aus dem See aufgetaucht.