Emissionsfreie Antriebe: Bund fördert Wasserstoffnetz für Lkw in Thüringen

Berlin/Erfurt (dpa/th) - Für ein Projekt zum Ausbau der Wasserstoffmobilität in Thüringen stellt der Bund in den nächsten drei Jahren 13,5 Millionen Euro bereit. Ziel des Vorhabens in der Region Erfurt sei es, den Schwerlastverkehr schrittweise auf emissionsfreie Antriebe umzustellen und eine leistungsfähige Infrastruktur aus Wasserstoffproduktion, Transport und Betankung aufzubauen, teilte das Projektkonsortium TH2ECO mit. Zentraler Bestandteil ist demnach der Bau einer Wasserstofftankstelle am Güterverkehrszentrum (GVZ) Erfurt.