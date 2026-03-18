Emissionsfreie Antriebe: Bund fördert Wasserstoffnetz für Lkw in Thüringen

Zweiter Förderanlauf für das Projekt

Die Förderung erfolgt im Zuge der sogenannten HyPerformer-Initiative, mit der die Bundesregierung Modellregionen für den Einsatz von Wasserstoff im Verkehr unterstützt. Neben Erfurt werden auch die Regionen Stralsund-Rügen und Rhein-Ruhr gefördert. Die drei Regionen waren bereits 2023 als Gewinner eines entsprechenden Wettbewerbs ausgewählt worden. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds lagen die Vorhaben jedoch zunächst auf Eis.