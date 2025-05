„Der rote Teppich für ihre Heimkehr in ihre Heimatstadt Langewiesen war bestellt; Anlieferung und Ausrollen organisiert, aber dennoch blieb es nur ein schöner Traum, Sie Herr Erk beziehungsweise Ihr Werk hier (in Langewiesen – die Redaktion) begrüßen zu können.“... Was verbirgt sich hinter diesen entschuldigenden Zeilen? Leser Artur Wiegand, der seit etlichen Jahrzehnten in Bad Salzungen zu Hause ist, stammt aus Langewiesen. Er war auf ein Gemälde von Emil Erk aufmerksam geworden. Die Wiege des wenig bekannten Malers und Illustrators stand in Langewiesen.