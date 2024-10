"Wir kamen nicht gut in die Zweikämpfe. Schlussendlich ist es einfach erleichternd und ein geiles Gefühl", sagte der Stuttgarter Woltemade, der in der 66. Minute per Foulelfmeter den erlösenden Siegtreffer erzielte. Dabei hatte er zuvor im Training noch zwei von zwei Elfmetern verschossen, wie er bei ProSieben Maxx berichtete: "Ich habe den Jungs gesagt: Ich schieße trotzdem im Spiel."