Blankenhain - U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo gefällt der neue Kurs unter Bundestrainer Jürgen Klopp mit einem riesigen Aufgebot. "Der Erfolg der A-Nationalmannschaft ist auch entscheidend dafür, wie die Stimmung im Land dann ist", sagte der 47-Jährige. Beim Stimmungsumschwung könne die Vielzahl von Nationalspielern in zwei Kadern mit vielen jungen Profis helfen, weil Klopp sich so sehr viele und zum Teil auch junge Spieler anschaue. "Ich finde die Idee gut und jetzt gehen wir den Weg so, wie er bestritten worden ist", sagte Di Salvo.