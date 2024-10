Regensburg - Nach dem Gruppensieg und dem gelösten EM-Ticket schallte aus der Kabine der deutschen U21 laute Partymusik. "Ich glaube, da wird die ganze Mannschaft was springen lassen", sagte Kapitän Eric Martel vom 1. FC Köln nach dem 2:1 (1:1) gegen Bulgarien zur Sieger-Feier. Durch den Erfolg in Regensburg steht die deutsche Mannschaft vorzeitig als Nummer 1 ihrer Gruppe fest und kann sich auf die Endrunde vom 11. bis zum 28. Juni 2025 in der Slowakei freuen.