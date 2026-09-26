Riga - Die provokante Geste bei einem Torjubel und die anschließende Sperre für U21-Neuling Paris Brunner spielen in der Bewertung von Nationaltrainer Antonio Di Salvo für die EM-Qualifikation keine Rolle. "Für mich ist wichtig, ihn so kennenzulernen bei uns, wie er sich präsentiert. Das war bis jetzt top und ich gehe davon aus, dass er auch weiterhin top sein wird", sagte Di Salvo vor dem Start in die entscheidenden drei Spiele im Kampf um das EM-Ticket. Los geht es am Samstag (18.00 Uhr/Sat.1) in Riga gegen Lettland.