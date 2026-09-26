"Er ist ein super Fußballer"

Der frühere Dortmunder ist einer von sieben Neulingen im Aufgebot der U21. "Wir haben uns früher ein paar Mal getroffen, auch mal so privat, weil ich ihn einfach cool finde. Ich mag ihn und hier ist er einfach so, wie er ist. Er ist sehr locker, er macht seine Witze, er ist ein super Fußballer", sagte Kapitän Tom Bischof. "Das zeigt er auch hier, was ich bisher im Training gesehen habe. Er spielt überragend in seinem Verein."