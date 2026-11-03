Lissabon - Der Sohn von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo ist erstmals für Portugals U17-Nationalmannschaft nominiert. Cristiano dos Santos steht auf der Liste der 23 Spieler für das Team, das zwischen dem 6. und 17. November drei EM-Qualifikationsspiele bestreiten wird. Zuvor war der 16-Jährige schon für die U15 und U16 des portugiesischen Verbandes aufgelaufen und hatte in bislang 13 Spielen fünf Tore erzielt. Ronaldo Jr. spielt wie sein Vater in Saudi-Arabien für Al Nassr.