Mit dem Remis, das Juri Knorr in letzter Sekunde vom Siebenmeterpunkt mit seinem fünften Tor sicherte, vermied die DHB-Auswahl die erste Niederlage seit zehn Jahren in der kontinentalen Ausscheidung. Darin ist der Olympia-Zweite seit nunmehr 25 Spielen ungeschlagen. Die bislang letzte Niederlage für die DHB-Auswahl gab es am 3. Mai 2015 beim 20:26 in Spanien. Zum Abschluss der Qualifikation empfängt der Olympia-Zweite am Sonntag in Stuttgart die Türkei.