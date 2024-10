EM-Qualifikation "Junger Bursche" mit großer Zukunft: Wanner vor U21-Debüt

Rangnick wirbt weiter

Wanner wurde in Österreich geboren, wuchs größtenteils in Deutschland auf. Seine Mutter ist Österreicherin, sein Vater Deutscher. Der Offensivspieler hatte wiederholt gesagt, dass er bei der Nationalmannschaftszukunft nichts überstürzen will. "Am liebsten würde ich ein Jahr Bundesliga spielen und dann schauen, wo ich mich eher sehe", sagte der erst 18-Jährige. "Ich möchte die Entscheidung zu hundert Prozent richtig treffen. Das kann in zwei Monaten sein oder am Ende der Saison." Er möge beide Länder sehr und wolle auch auf sein Herz hören.