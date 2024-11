EM-Qualifikation Gislason tobt: Handballer mit Rumpel-Auftritt in der Türkei

Ankara - Erst tobte Alfred Gislason in einer Auszeit, dann übte der Bundestrainer deutliche Kritik am Rumpel-Auftritt der deutschen Handballer im letzten Spiel des Jahres. Mit einem glanzlosen 36:29 (20:14)-Arbeitssieg in der Türkei feierte der Olympia-Zweite zwar den zweiten Erfolg in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2026 nach dem überzeugenden 35:26 zum Auftakt gegen die Schweiz. Gut zwei Monate vor der WM offenbarte die DHB-Auswahl zum Missmut des Bundestrainers aber einige Schwächen.