EM-Qualifikation Elf Monate nach kuriosem U21-Debüt: Reitz in U21 gesetzt

Regensburg - Den Gedanken an den bald vielleicht sicheren Gruppensieg und das EM-Ticket für die deutsche U21-Nationalmannschaft lässt Rocco Reitz bestenfalls kurz zu. "Man redet natürlich darüber, was wäre, wenn wir gewinnen", sagte der Mönchengladbacher Mittelfeldspieler vor dem Qualifikationsspiel am Freitag (18.00 Uhr/ProSieben Maxx). Diese Gedankenspiele versuche man aber, schnell wieder zu ersticken, der Fokus liege auf der Partie in Regensburg gegen Bulgarien. "Die Mannschaft ist sehr gut drauf. Wir haben eine richtig gute Truppe", sagte Reitz. "Wir wissen, worum geht und haben einen guten Matchplan."