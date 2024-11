EM-Qualifikation Deutsche Basketballer verlieren beim Bundestrainer-Debüt

Stockholm - Der neue Basketball-Bundestrainer Álex Mumbrú ist mit einer Niederlage in seine Amtszeit gestartet. Weltmeister Deutschland verlor mit dem Spanier an der Seitenlinie in der am Ende dramatischen EM-Qualifikation in Schweden 72:73 (37:37). Die deutsche Auswahl musste dabei in Stockholm auf alle NBA-Profis um Dennis Schröder und Franz Wagner sowie die Spieler aus der Euroleague verzichten, da diese parallel in ihren Club-Teams gefordert sind. Beste Werfer beim knapp geschlagenen Favoriten waren David Krämer (43 Punkte) und Dylan Osetkowski (17).