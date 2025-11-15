EM-Qualifikation Bischof lernt von Kane - Karls "Topform" bei U21-Debüt

"Eigentlich klappt alles"

Liebend gerne schnappte sich Bischof nach seinem ersten Dreierpack im Männerfußball den Spielball als Trophäe. "Ich hatte noch zwei Großchancen, aber ich gönne es ihm", sagte der erst 17-jährige Karl nach seinem eigenen Traumdebüt bei der U21 bei Sat.1. Tore für den FC Bayern in Champions League und Bundesliga, jetzt gar zwei im ersten U21-Länderspiel. "Natürlich bin ich gerade in einer Topform. Bei Bayern klappt alles, hier klappt eigentlich alles", sagte Karl. Der Hype? Für ihn selbst nach eigenen Worten kein Problem. Interviews sollte er dennoch nicht geben, Karl sprach nur vor der TV-Kamera.