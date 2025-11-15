EM-Qualifikation Bischof lernt von Kane - Karls "Topform" bei U21-Debüt

Fürth - Dreifach-Torschütze Tom Bischof klatschte Doppelpacker Lennart Karl nach dem U21-Torfest freudestrahlend ab. Die Jungstars des FC Bayern München haben der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes in der kniffligen EM-Qualifikation einen befreienden Sieg geschenkt. "Das war nicht nur der Bayern-Block, der es gut gemacht hat, sondern jeder auf dem Platz hat es sehr gut gemacht", sagte Anführer Bischof, der beim 6:0 gegen Malta die Kapitänsrolle nicht nur wegen seiner drei Tore mustergültig erfüllte.