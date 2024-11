EM-Qualifikation: Basketballer ohne Weltmeister Obst gegen Schweden

Deutsche Basketballer unter Druck

Die deutschen Basketballer stehen nach der knappen Niederlage in Schweden am Freitag im Rückspiel unter Druck. Mit einer Bilanz von 1:2-Siegen belegt der Weltmeister in der Gruppe D aktuell den letzten Platz. Die drei besten Teams der Vierergruppe qualifizieren sich für die EM 2025 in Finnland, Polen, Zypern und Lettland. Die letzten Qualifikationsspiele finden im Februar kommenden Jahres statt.