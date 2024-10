EM-Qualifikation Atubolu zurück im Tor - U21 will endgültig EM-Ticket lösen

Regensburg - Noah Atubolu vom SC Freiburg kehrt für die entscheidenden Spiele der EM-Qualifikation in das Tor der deutschen U21-Nationalmannschaft zurück. "Beide Torhüter haben es bei uns immer gut gemacht. Vor seiner Verletzung hat es Noah gut gemacht, in den letzten beiden Spielen hat es auch Jonas (Urbig) sehr gut gemacht", sagte U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo. Er habe sich entschieden, dass Atubolu, der im September gesundheitsbedingt gefehlt hatte, am Freitag (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) in Regensburg gegen Bulgarien wieder den Vorzug vor dem Kölner Jonas Urbig bekomme.