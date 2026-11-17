Jason Bätzel hat sich nach starken Vorleistungen und intensiver Vorbereitung belohnt. Der Kickboxer vom VfB 1919 Vacha, der in der Kampfsportschule Berk trainiert, hat zur Europameisterschaft in Skopje/Nordmazedonien die Bronzemedaille im Leichtkontakt bis 63 Kilogramm der Männer gewonnen. „Jason Bätzel steigert kontinuierlich seine Leistungen im internationalen Kickboxen“, sagte Michael Berk, Inhaber der Kampfsportschule. „Bei seiner nunmehr dritten Teilnahme an einer Welt- oder Europameisterschaft hat er gezeigt, dass die Weltelite ihn immer auf der Rechnung haben muss.“