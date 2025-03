Insgesamt fällt die deutsche Bilanz wenig berauschend aus, doch am letzten Tag der Druckluft-Europameisterschaft im kroatischen Osijek durften das deutsche Sportschützen-Team endlich über das erste Edelmetall jubeln: Doreen Vennekamp aus Steinbach-Hallenberg, Monika Karsch und Susanne Neisinger haben im Trio-Wettkampf mit der Luftpistole Silber gewonnen. Das Finale ging zwar deutlich mit 16:4 an die Türkei, doch Vennekamp zog trotzdem ein zufriedenes Fazit. „Wir freuen uns sehr über Silber, es hat sich ja ganz schön gezogen bis hierhin“, sagte die in Hessen geborene 29-jährige Olympiateilnehmerin, die im Schießsportzentrum auf dem Suhler Friedberg trainiert. „Aber wir haben nicht aufgehört zu kämpfen, uns gegenseitig motiviert und mit Silber belohnt.“