Auf dem Weg ins Finale zeigte Umhöfer beeindruckende Nervenstärke – zunächst mit starken 24 und 25 Treffern am zweiten Qualifikationstag und dann im entscheidenden Shoot-Off gegen sieben Konkurrentinnen, sodass sie als Fünfte in den Endkampf einzog. „Ich war sehr aufgeregt, aber auch super glücklich, dass ich es im Shoot-Off geschafft habe“, erzählte Umhöfer, deren Debüt in einem EM-Finale gleich mit Edelmetall gekrönt wurde. Gold ging an die Französin Lucie Anastassiou, Amber Rutter aus Großbritannien holte Silber.