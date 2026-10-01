Was für eine Rückkehr: Skeet-Schützin Nadine Messerschmidt (FV SSZ Suhl) aus Breitenbach bei Schmalkalden hat sich nach eineinhalb Jahre langer Zwangspause eindrucksvoll zurückgemeldet. Die 33-Jährige erreichte am Donnerstag bei den Europameisterschaften in Athen das Finale der besten Acht, schied dort aber frühzeitig aus. Mit zwei starken Serien von 24 und 25 Scheiben am Finaltag katapultierte sich Messerschmidt inclusive des anschließenden Stechens überraschend noch ins EM-Finale der insgesamt 45 Starterinnen. Kleiner Trost für die Thüringerin: Die ersten Zehn der jeweiligen EM-Einzelwettbewerbe erhalten einen Quotenplatz für die European Games, bei denen wiederum jeweils ein Quotenplatz für die Olympischen Spiele in Los Angeles 2028 ausgeschossen werden.