"Das war ein wichtiges Spiel für uns. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir großartig gespielt", sagte Mumbru bei der anschließenden Pressekonferenz in Podgorica nach der überzeugenden Leistung seines Teams. Mit einem Sieg gegen Bulgarien wollen die Basketballer, die Verstärkung durch Ex-NBA-Profi Daniel Theis erhalten, am Sonntag (17.30 Uhr/Magentasport) in Bamberg auch ihre Gruppe gewinnen.