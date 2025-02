Luka Doncic

Der spektakuläre Wechsel des Slowenen von den Dallas Mavericks zu den Los Angeles Lakers sorgte in der NBA für riesige Schlagzeilen. Doncic spielt nun an der Seite von Superstar LeBron James und will ein Jahr nach der Final-Niederlage mit Dallas seinen ersten Titel. Das slowenische Team baut auf den Spielmacher, der in den vergangenen drei Jahren stets im Sommer auflief.