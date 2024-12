Angst haben seine Schützlinge aber nicht. "Ich habe unglaublich viel Bock auf das Spiel. Dafür spielt man Handball. Man will gegen die Großen gewinnen, man will zu den Großen gehören. Mir machen solche Spiele mega viel Spaß", sagte Torfrau Sarah Wachter. Und ihre Kollegin Katharina Filter ergänzte: "Jetzt kommt es darauf an, mit Lockerheit und Spaß aufzutreten."