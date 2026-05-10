Das deutsche Team bleibt bei der Kleinkaliber-Europameisterschaft im kroatischen Osijek in der Goldspur. Doreen Vennekamp aus Steinbach-Hallenberg gewann mit der olympischen Sportpistole nach einer Achterbahnfahrt im Finale den EM-Titel, anschließend setzte sich auch Oliver Geis (Bad Camberg) mit der Schnellfeuerpistole auf den Thron, der Pfullinger Emanuel Müller wurde hinter dem Teamkollegen Zweiter. Zudem gab es in den Teamwertungen Gold für die Schnellfeuer-Männer und Bronze für die Sportpistolen-Frauen.