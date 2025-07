EM-Finale in Basel God save Wiegman: König Charles erteilt nächsten Auftrag

Kelly: "Gestern habe ich noch drei Elfmeter verschossen"

Die eingewechselte Kelly, die bereits im Halbfinale gegen Italien und im EM-Finale 2022 gegen Deutschland das entscheidende Tor erzielt hatte, schwärmte: "Sie ist wirklich unglaublich, was für eine Frau. Was sie für unser Land getan hat, wir sollten ihr so dankbar sein. Was sie für den Frauenfußball getan hat, in den Niederlanden, in England – einfach überall. Ich bin sehr dankbar dafür."

Auch über ihren siegbringenden Versuch vom Punkt erzählte die 27 Jahre alte Londonerin von Champions-League-Sieger Arsenal. "Ich kann das einfach irgendwie, ich kann das nicht erklären. Ich atme, ich nehme mir die Zeit, die ich brauche", sagte Kelly - gab aber auch zu, dass ihre Taktik nicht immer aufgeht: "Gestern habe ich noch drei Elfmeter verschossen."