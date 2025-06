EM-Finale gegen England Woltemade-Wirbel vor EM-Finale - "Gepusht bis zum Maximum"

"Es wird fantastisch, das wird unser letztes Spiel", sagte Woltemade über den in 20 Spielen ungeschlagenen Jahrgang. "Wir werden alles tun, um es zu gewinnen." Am Samstag (21.00 Uhr/Sat.1) liegt die letzte Niederlage der U21 auf den Tag genau zwei Jahre zurück: Am 28. Juni 2023 setzte es beim EM-Vorrunden-Aus ein 0:2 - ausgerechnet gegen England.