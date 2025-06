EM-Finale gegen England "Nebengeräusche" um Woltemade - Di Salvo: Nicht der Grund

Di Salvo: "Nebengeräusche" haben keinen Einfluss

"Zunächst einmal weiß ich gar nicht, inwiefern da richtig was dran ist oder nicht. Aber es hatte keinen Einfluss, weil sich die Mannschaft damit nicht beschäftigt hat", sagte Di Salvo. "Und Nick, klar, liest er und hört er dann was, aber ich habe mit ihm gesprochen und es war alles in Ordnung. Am Endes ist es so, dass wir wirklich schlecht ins Spiel gekommen sind und das war das Entscheidende." Die "ganzen Nebengeräusche" seien nicht optimal gewesen, "aber das war jetzt nicht der Grund, warum wir jetzt das Spiel verloren haben."