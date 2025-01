"Ich hatte so das Gefühl, jeder guckt und hofft, dass nichts Peinliches passiert über einen selbst", erzählte Kimmich am Donnerstagabend. Peinlichkeiten gibt es in der anderthalbstündigen Doku "Unser Team – Die Heim-EM 2024", die an diesem Samstag um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen ist, jedoch nicht.