EM-Auftakt Torhüter Wolff provoziert Österreich vor "Handball-Cordoba"

Tristesse in Österreich

Während das Selbstvertrauen beim DHB-Team kaum größer sein könnte, herrscht in Österreich nach drei Niederlagen in der EM-Vorbereitung Tristesse. "Es ist lange her, dass wir ein Spiel gewonnen haben", sagte Kreisläufer Lukas Herburger von den Füchsen Berlin. Aber im Handball ist es wie im Fußball: Gegen den großen Nachbarn ist man besonders motiviert. "Wir wollen es endlich schaffen, nicht nur ein gutes Spiel zu machen oder unentschieden zu spielen, sondern einmal Deutschland zu schlagen", betonte ÖHB-profi Mykola Bilyk.

Golla und Knorr als "Lebensversicherung" von der Bank?

Deutschland ist klarer Favorit. Die Euphorie im Team ist nicht vergleichbar mit der Katerstimmung bei der WM vor einem Jahr. "Die Voraussetzungen sind anders. Kohlbacher war verletzt, Golla war fit, aber musste immer spielen. Julian Köster kam krank an und konnte nicht trainieren. Renars war völlig am Ende nach Olympia", erinnerte sich Gislason, der sich diesmal über einen breiten Kader freut.

Dank Neulingen wie Schluroff, Tom Kiesler oder Matthes Langhoff lässt sich die Belastung besser verteilen. "Wenn Golla, Köster oder Knorr von der Bank kommen können, kann die Bank unsere Lebensversicherung werden. Wenn wir das einbringen, könnten wir einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Mannschaften entwickeln", befand DHB-Manager Chatton.