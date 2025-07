Höchstwahrscheinlich ohne Gwinn geht es für das Wück-Team am Dienstag (18.00 Uhr) in Basel gegen Dänemark weiter. Vier Tage später steht in Zürich ein möglicher Gruppengipfel an, wenn es gegen Schweden geht. Die WM-Dritten von 2019 und 2023 gewannen ihr Auftaktspiel mit 1:0 gegen Dänemark.