Die Situation in der Kindertagesstätte „Regenbogenland“ in Obermaßfeld-Grimmenthal ist wie die von Kindergärten in anderen Kommunen in der Region auch: Die Kosten für Personal und Unterhalt der Einrichtung gehen nach oben, bisherige Kalkulationen können damit nicht Schritt halten. Erst vergangene Woche wurden für die Kindergärten der Stadt Wasungen und der Stadt Kaltennordheim die Elternbeiträge an der Kinderbetreuung angepasst, kurz davor auch im Grabfeld eine Erhöhung beschlossen – nun musste sich am Montagabend auch der Gemeinderat Obermaßfeld-Grimmenthal zur Sitzung mit dieser Thematik auseinandersetzen.