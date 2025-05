Zu sagen, die Stimmung sei angespannt, wäre stark untertrieben. Die Eltern, die ihre Kinder in die Gehlberger Kita bringen, haben ordentlich Puls und Frust. Auf Suhl, auf Kommunalpolitiker, auf Entscheidungsträger in den Behörden. Ihre Kindertagesstätte im Dorf könnte schon bald geschlossen werden. So bald, dass nicht genügend Zeit sei, um sich auf die Umstellung vorzubereiten, bedauern es die Leidtragenden.