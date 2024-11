Die zierliche, sensible Pauline, ist psychisch labil und in Therapie. Die Jugendliche hatte nach Worten des Verteidigers der Mutter eine Angststörung, wird in der Schule gemobbt. Das Mädchen häkelt leidenschaftlich gern und präsentiert seine Arbeiten in sozialen Netzwerken. "Sie liebte Mode", erzählt der Anwalt des Vaters im Auftrag seines Mandanten. Aber die 16-Jährige zieht sich auch zunehmend zurück, hat wenig Freunde, ist introvertiert, hat Angst vor Corona, geht nicht mehr zur Schule, wird immer dünner.