Sogenannte Thüringer Eltern-Kind-Zentren, kurz ThEKiZ genannt, sind Treffpunkte, in denen Familien einen Ort vorfinden, der durch sie gestaltbar ist und vielfältige Möglichkeiten bietet. „Dabei wird das soziale und kulturelle Umfeld der Kindertageseinrichtung als inter- und intragenerativer Erfahrungsraum systematisch einbezogen.“ So heißt es in der Beschreibung des Konzepts auf der Internetseite des Thüringer Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familie.