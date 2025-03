Im Backofen der Küche brutzelt ein Auflauf, an einem Tisch füttert eine Mutter ihr Baby mit Brei, eine andere spielt mit ihrem Kind Memory. Es ist ein normaler Vormittag im Familienzentrum Ankerplatz. Auf den ersten Blick wirkt es hier ein bisschen wie in einer großen WG, mit kleinen Kindern dazwischen. Tatsächlich leben die meisten Bewohner hier sehr gemeinschaftlich beieinander, wie Kathy Gromm erklärt. Sie leitet die Einrichtung, die vom Diakonischen Werk Henneberger Land betrieben wird und nun seit einem Jahr besteht. Auf insgesamt drei Etagen ist in den Räumen der ehemaligen Frauenklinik in der Naumannstraße Platz für insgesamt acht Familien entstanden. Die kleinen Wohnungen variieren in der Größe: Einige sind auf Mutter-Kind-Duos ausgelegt, in anderen können auch Geschwisterkinder oder Lebenspartner aufgenommen werden.