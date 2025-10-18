Große Ehre für den Landkreis Hildburghausen und für ganz Thüringen: Die Elschukom GmbH mit Sitz in Veilsdorf ist beim Sustainable Impact Award 2025 in der Sonderkategorie „Generali SME EnterPrize“ ausgezeichnet worden. Der Preis wird jährlich von der „WirtschaftsWoche“ gemeinsam mit hochkarätigen Partnern verliehen und zählt zu den bedeutendsten Ehrungen für nachhaltiges unternehmerisches Handeln im deutschen Mittelstand.