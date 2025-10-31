Eine Teilnehmerversammlung zum Flurbereinigungsverfahren „Ellingshausen“ fand jüngst im Bürgerhaus in Einhausen statt. Rund 50 Teilnehmer folgten der Einladung des Thüringer Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation (TLBG) und wurden zunächst zum aktuellen Stand des Verfahrens informiert. Das Flurbereinigungsverfahren umfasst Teile der Gemarkungen Ellingshausen, Rohr, Einhausen, Belrieth und Obermaßfeld-Grimmenthal und erstreckt sich über eine Fläche von rund 1429 Hektar. Insgesamt sind 1013 Besitzstände und 5370 Flurstücke Teil des Verfahrens.