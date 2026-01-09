Ellenbogen: Gaudirutsche öffnet am Wochenende

Für das Wochenende sind wieder Temperaturen um den Gefrierpunkt angekündigt. Die aktuellen Niederschläge haben zudem für reichlich Schneefall gesorgt und laden zum Wintersport oder auch nur einem Spaziergang ein. In der Thüringer Rhön ist laut Informationen der Rhön GmbH, die die Informationen zum Wintersport bündelt, die Zubringerloipe von der Arche Rhön zu Noahs Segel am Ellenbogen präpariert. Auf dem Plateau um den Ellenbogen hatte Wintersport-Aktivist Heiko Fuchs ebenfalls in den letzten Tagen die Skiloipen gewalzt. Somit war streckenweise sogar schon Langlauf möglich. Achtung: Bitte als Fußgänger nicht die Loipen zertreten, auch die Hunde anleinen.