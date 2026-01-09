 
  Meiningen

  Gaudirutsche öffnet am Wochenende

Ellenbogen Gaudirutsche öffnet am Wochenende

Wenn das Wetter keine weiteren Kapriolen bereithält, lädt die Rhön am Wochenende zum Wintervergnügen ein. Die Gaudirutsche am Ellenbogen öffnet an beiden Tagen.

Ellenbogen: Gaudirutsche öffnet am Wochenende
1
Die Rhöner Reifenrutsche am Ellenbogen öffnet an diesem Wochenende. Foto: privat

Für das Wochenende sind wieder Temperaturen um den Gefrierpunkt angekündigt. Die aktuellen Niederschläge haben zudem für reichlich Schneefall gesorgt und laden zum Wintersport oder auch nur einem Spaziergang ein. In der Thüringer Rhön ist laut Informationen der Rhön GmbH, die die Informationen zum Wintersport bündelt, die Zubringerloipe von der Arche Rhön zu Noahs Segel am Ellenbogen präpariert. Auf dem Plateau um den Ellenbogen hatte Wintersport-Aktivist Heiko Fuchs ebenfalls in den letzten Tagen die Skiloipen gewalzt. Somit war streckenweise sogar schon Langlauf möglich. Achtung: Bitte als Fußgänger nicht die Loipen zertreten, auch die Hunde anleinen.

Die Gaudirutsche am Ellenbogen bei Oberweid und Frankenheim öffnet nach Angaben des betreibenden Vereins am Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Langlauf war bei Frankenheim und am Ellenbogen bereits möglich. Foto: Erhard Raab

Geöffnet haben im Gebiet Wasserkuppe die Ski- und Rodelarena, der Märchenwiesenlift, der Zauberteppich und der Rodellift sowie der Skilift am Zuckerfeld in Obernhausen. Aktuell ist die Loipe am Loipenzentrum Rotes Moor-Gersfeld Rhön präpariert.

Informationen über die Wintersportbedingungen gibt es unter www.rhoen.info/wintersportbericht, sie sind auch abrufbar über das Schneetelefon (0800) 9 71 97 73. Die Loipen und Winterwanderwege mit Kartendarstellung sind im Portal www.touren-rhoen.de/de/ ersichtlich.

Zu beachten ist für Rhön-Besucher auch: Eine gute Winterausrüstung ist für Pkw erforderlich. Bei schlechter Sicht durch Regen, Schneefall oder Nebel ist das Tagfahrlicht nicht ausreichend, es muss das Abblendlicht eingeschaltet werden. Es wird darauf hingewiesen, dass das Wandern, Schneeschuh- und Tourenskigehen im Naturschutzgebiet Rhön außerhalb der markierten Wege ausdrücklich verboten ist.