Tromsø - Bei einem Heimspiel des norwegischen Fußball-Erstligisten Tromsø IL gegen Bodø-Glimt ist ein Mensch schwer verletzt worden, weil Teile der Tribüne nachgaben. Wie der Fernsehsender TV2 unter Berufung auf die Polizei berichtete, brachen insgesamt vier Fans durch die Auswärtstribüne der Romssa Arena in Tromsø. Eine Person musste demnach mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Vorfall hat sich etwa 40 Minuten nach Anpfiff ereignet haben, hieß es.