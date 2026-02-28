Seit 2009 zeichnet der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) gemeinsam mit der Sparkassen-Finanzgruppe jedes Jahr die Eliteschüler des Sports aus. Auch in diesem Jahr wurden drei Nachwuchsathleten geehrt, die im Jahr 2025 durch besondere schulische wie sportliche Leistungen überzeugten. Die feierliche Verleihung fand am Mittwoch dieser Woche, dem 25. Februar, im Rahmen des Parlamentarischen Abends des deutschen Sports in Berlin statt.