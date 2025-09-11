In den letzten Jahren war es still um sie geworden. Im Waffenmuseum Suhl war sie schon lange nicht mehr und in der Innenstadt von Suhl war sie nur noch ganz selten zu sehen. Sie hatte sich zurückgezogen. Wohl deshalb wurde die Nachricht von ihrem Tod erst jetztb bekannt. Elisabeth Krämer, über Jahrzehnte für das Suhler Waffenmuseum tätig, starb am 6. Juni 2025, wenige Wochen vor ihrem 87. Geburtstag.