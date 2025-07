Die Stadt Schmalkalden wollte sich stärker an der Zukunft des Elisabeth-Klinikums beteiligen und hatte daher erwogen, neben dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen als Gesellschafterin in die Trägerschaft des kommunalen Hauses einzusteigen. Das Landesverwaltungsamt Thüringen hat diesen Wunsch allerdings abgelehnt. Die Begründung lieferte Bürgermeister Thomas Kaminski zur jüngst stattgefundenen Mitarbeiterversammlung im Krankenhaus: Eine kommunale Beteiligung sei nur zulässig, wenn das Klinikum ausschließlich Bürgerinnen und Bürger der Stadt versorge – was angesichts der überregionalen Bedeutung des Hauses nicht der Fall ist. Denn viele Patienten kommen auch aus dem Umland. Trotz dieser Entscheidung will die Stadt dem Krankenhaus auf vielfältige Weise eng verbunden bleiben.