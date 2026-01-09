„Herr Doktor, bitte bleiben Sie uns erhalten.“ Diesen Satz hat Dr. Anan Giessmann oft gehört und kann seine Patientinnen und Patienten nun beruhigen. Gemeinsam mit einem engagierten Team führt er die Sektion Pneumologie und Beatmungsmedizin am Elisabeth Klinikum Schmalkalden weiter. Mit dem bekannten Leistungsspektrum. Nach vielen Gesprächen mit der Geschäftsführung sei entschieden worden, die Abteilung, die zur Klinik für Innere Medizin I gehört, aufrechtzuerhalten. Vor allem, um den Menschen längere Wege in andere Kliniken oder Ambulanzen zu ersparen, sagt der Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie, seit 2022 fest angestellt am Schmalkalder Krankenhaus.