Jetzt sind die Vereinbarungen zwischen Elgersburg und dem Wavi beschlossen, in denen es um den kommunalen Anteil beim Ausbau der Abwasserkanäle in Elgersburg geht. 20 Prozent der Baukosten soll die Gemeinde übernehmen. Eine weitere Vereinbarung betrifft die Baumaßnahme für die Erweiterung der Kläranlage. An diese in Geraberg sind mit dem Ende der zweiten Ausbaustufe sowohl die Autobahnraststätte als auch Elgersburg angeschlossen. In der Gemeinderatssitzung am Montagabend waren diese Vereinbarungen das Hauptthema.