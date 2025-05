Elgersburger Ausflugsziel: Die Hohe Warte bleibt geschlossen

Sanierungsstau beseitigen

Die beiden Gebäude stehen auf Grund und Boden von Thüringenforst-Grundstücken. Der Miet-/Pachtvertrag des touristischen Areals mit der Kommune wurde vom Forst nicht verlängert, nach dem der letzte Wirt aus Altersgründen seine Wirtsschürze (nach langer vorheriger Ankündigung) an den Nagel gehängt hatte. Die Landesforstanstalt hatte im Zuge des Ringens um eine Fortführung der Gastronomie mit der Kommune deutlich gemacht, dass man – bevor es zu einer Neuverpachtung käme – den über Jahre entstandenen Investitionsstau beseitigen wolle. Dazu bedürfe es grundlegender Dinge: Man hat, so hieß es bereits Ende 2024, ein Gutachten in Auftrag gegeben, das unter anderem den Verkehrswert, Investitionsrückstau und mehr prüfe. Damit wolle man in der Lage sein, sämtliche Alternativen (Verkauf, Tausch, Sanierung, Weiterverpachtung etc.) abwägen zu können. Die Beseitigung des Investitionsrückstaus könne nicht im laufenden Betrieb erfolgen, begründete man das Vorgehen ... und ließ quasi auch Elgersburg damit „im Regen stehen“, für die die Hohe Warte ein wichtiges touristisches Ausflugsziel ist. Das Gutachten liegt bislang noch nicht vor, hieß es zu Monatsanfang aus der Landesforstanstalt in Erfurt. Somit ließen sich, heißt es auf die Nachfrage der Lokalredaktion, auch keine Aussagen zu einer zeitlichen Abfolge der nächsten Schritte machen, die einen Gastro-Betrieb auf dem Gipfel den Weg ebnen sollen.