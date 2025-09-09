Neben den Abwasserkanälen für den Anschluss von Elgersburg an die neue Kläranlage in Geraberg werden auch seit fast zwei Jahren die Trinkwasserleitungen neu gelegt. Sie sollen Elgersburg, Geraberg, Geschwenda und Angelroda an das Versorgungssystem Ilmenau anschließen. Bisher erfolgte der Bau der Trinkwasserleitung in Elgersburg in der Ilmenauer Straße, in der Bahnhofstraße und im Geraberger Weg. Seit vergangener Woche ist nun auch die Hauptstraße Wavi-Baustelle geworden. Im Anschluss soll die Steigerstraße an das neue Trinkwassernetz angeschlossen werden. Aufgrund der Dringlichkeit der Trinkwasser-Maßnahme könne man größtenteils den Abwasserkanal nicht mit legen, sagt Ines Dargel, beim Wavi die Technische Leiterin Trinkwasser. Sie sagt, dass sich die Dringlichkeit aus den sich sehr schnell ändernden klimatischen Bedingungen ergebe.