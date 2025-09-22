Elfter Verhandlungstag: Vater im Block-Prozess: Kinder haben Ängste und Alpträume

Hamburg - Im Hamburger Prozess um die Entführung der Block-Kinder aus Dänemark hat der Vater Stephan Hensel (51) die Folgen der Silvesternacht 2023/24 für seine Familie geschildert. Die Kinder hätten seither Angstzustände und Alpträume, sagte der Nebenkläger vor dem Landgericht. "Die Kinder haben Probleme mit dem Rausgehen." Das sei vor allem in der dunklen Jahreszeit so. Für die ganze Familie sei noch keine Normalität eingetreten. Die Kinder seien aus Sicherheitsgründen in der Schule nicht unter ihrem richtigen Namen angemeldet.