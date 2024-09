Die Waldzither – nicht zu verwechseln mit der alpenländischen Tischzither – ist dabei Kulturgut von überregionaler Bedeutung, denn sie gehört zur Instrumentenfamilie der Cistern – und steht damit ebenbürtig neben ihren europäischen Schwestern wie der griechischen Bouzouki, der portugiesischen Fado-Gitarre oder den Schweizer Halszithern, die in ihren Regionen als Nationalinstrumente gelten. Cister-Instrumente wurden auch in Deutschland schon vor Hunderten von Jahren gespielt, lange bevor die heute verbreitete Gitarre überhaupt bekannt war. Aus genau diesem Grunde wurde die „Spielpraxis der Waldzither in Thüringen und im Harz“ in diesem Jahr in die Thüringer Landesliste des Immateriellen Kulturellen Erbes aufgenommen – verbunden mit der Empfehlung zur Aufnahme in das Unesco-Bundesverzeichnis. Ein Erfolg, der für die wachsende Popularität des Instruments verdientermaßen einen weiteren Schub geben wird, meinen die vielen Waldzither-Enthusiasten, die sich am Wochenende – aus dem gesamten Bundesgebiet kommend – in Suhl treffen werden.