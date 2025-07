Elfjähriger allein unterwegs: Vater will rauchen - Zug fährt mit Sohn an Bord ab

Daraufhin sei der Mann sofort zur Polizei gelaufen, die wiederum habe die Bundespolizei verständigt - und letztlich habe man den Sohn per Telefon erreicht. Der Elfjährige stieg in Absprache mit den Beamten nach einer guten halben Stunde Zugfahrt in Lengenwang am Bahnhof aus - und wurde von einer Polizeistreife zurück zu seinem Vater nach Füssen gefahren. "Außer einem gehörigen Schrecken" sei der Bub unversehrt geblieben, teilte die Polizei mit.